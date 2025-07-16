نائب الرئيس التركي: هجمات إسرائيل على سوريا تهديد واضح لاستقرار المنطقة

صرح نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الأربعاء، بأن هجمات إسرائيل على سوريا تشكل تهديداً واضحاً ليس على سيادة سوريا فقط وأيضاً على استقرار المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".



هجمات إسرائيل على سوريا



أفادت "سكاي نيوز عربية" إنه "تم قصف 160 هدفا في سوريا والضربات مستمرة"، وفقا لمصادر إسرائيلية.

و زعم الجيش الإسرائيلي إنه "يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز".

وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم، الأربعاء، انفجارا ضخما إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية. وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.



و أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

كما شنت إسرائيل غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية، بحسب رويترز، بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.

أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، بنقل قوات من قطاع غزة إلى هضبة الجولان، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

و أفاد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية، استشهاد شخص و اصابة ١٨ آخرين جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".