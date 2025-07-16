يوسف الجربوع يعلن التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية ينهي الاشتباكات في السويداء

أعلن الزعيم الدرزي السوري الشيخ يوسف الجربوع اليوم التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية ينهي الاشتباكات في محافظة السويداء، ويمهد لعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بعد أشهر من التوتر الأمني والاضطرابات.

وأكد الجربوع أن "الاتفاق مع الحكومة خطوة مهمة لإعادة الثقة بين الدولة وأبناء السويداء، ويمثل بداية لمسار جديد نحو الاستقرار الدائم"، مشددًا على أن الدولة ستتولى تأمين طريق دمشق - السويداء الحيوي لضمان سلامة المدنيين وحركة النقل.

وكشف الجربوع عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة، وبدء العمل على إعادة تفعيل كافة مؤسسات الدولة في السويداء بما يعيد الحياة الطبيعية إلى المحافظة.

وفي خطوة تؤكد على التوجه نحو وحدة الدولة، أعلن جربوع عن الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتوافق مع الحكومة على إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، وتنظيم حمل السلاح الثقيل ضمن آلية محددة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما تم الاتفاق على الاستعانة بعناصر من الشرطة والجيش السوري لإدارة الملف الأمني في السويداء، بالتوازي مع عودة وحدات الجيش إلى ثكناتها، وإيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية في المحافظة.

وأوضح الجربوع أنه سيتم تشكيل لجنة مراقبة مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل انتصارًا للحكمة وصوت العقل، وتمهد لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك."