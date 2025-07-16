تصاعد الأحداث في سوريا.. إسرائيل تنقل قوات من غزة إلى الجولان

أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، بنقل قوات من قطاع غزة إلى هضبة الجولان، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

و ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ما يجري على الجانب السوري يمكن اعتباره بمثابة "إعلان حرب مصغر"، مضيفة: "نستعد لأيام قتالية في سوريا".

وكشف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، بشأن التطورات في سوريا.

و أكد أن رئيس الأركان أمر بتحويل عدد كبير من المقاتلات نحو الجبهة السورية.

تصاعد الأحداث في سوريا

زعم الجيش الإسرائيلي إنه "يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز".

وأفادت "سكاي نيوز عربية" إنه "تم قصف 160 هدفا في سوريا والضربات مستمرة"، وفقا لمصادر إسرائيلية.



وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم، الأربعاء، انفجارا ضخما إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية. وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.



و أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

كما شنت إسرائيل غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية، بحسب رويترز، بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.

