يورونيوز: صور الأقمار الصناعية تثير تساؤلات بشأن توسّع المنشآت الصاروخية السعودية في الدوادمي

أثارت تقارير إعلامية بشأن توسّع منشآت مرتبطة بالصواريخ في منطقة الدوادمي بالمملكة العربية السعودية اهتمامًا بملف القدرات الصاروخية السعودية، في ظل ما تطرحه صور الأقمار الصناعية من مؤشرات يُقال إنها ترتبط بتطوير البنية التحتية لإنتاج أسلحة بعيدة المدى.

وبحسب ما أورده الخبر المتداول عن قناة «يورونيوز»، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى توسّع في منشآت صاروخية بالدوادمي، مع طرح احتمالات تتعلق بإنتاج أسلحة ذات مدى بعيد. غير أن تحديد طبيعة الأنشطة الجارية داخل هذه المنشآت، ومدى ارتباطها الفعلي بإنتاج الصواريخ، يتطلب الاطلاع على التحليل الأصلي للصور ومقارنة المشاهدات المكانية بمصادر مستقلة وموثوقة.

وتُستخدم صور الأقمار الصناعية في التحقيقات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية لرصد التغيرات التي تطرأ على المنشآت، مثل توسعة المباني، وإنشاء مرافق جديدة، وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، فإن رصد أعمال إنشائية أو تغييرات في موقع معين لا يكفي وحده لإثبات طبيعة الإنتاج أو نوع الأسلحة التي قد تكون المنشأة مخصصة لها.

ويكتسب الملف أهمية في ضوء الاهتمام الإقليمي بقدرات الردع والتطورات العسكرية، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بتوطين الصناعات الدفاعية في المنطقة. لكن تقييم دلالات أي توسّع في منشآت عسكرية يتطلب معلومات إضافية بشأن طبيعة المرافق، والأنشطة المرتبطة بها، والتوقيت الزمني للتغييرات التي رصدتها الصور.