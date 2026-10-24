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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

7 دول بالشرق الأوسط في مرمى التحذيرات الأمريكية.. واشنطن تحذر من «تزايد عدوان الحوثيين»

علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
فرناس حفظي

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات سفر محدّثة شملت عددًا من دول الشرق الأوسط، من بينها إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق ولبنان، في خطوة تأتي وسط مخاوف من «تزايد عدوان الحوثيين في المنطقة»، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وتعكس التحذيرات الأمريكية تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالتطورات الإقليمية، في ظل ما تثيره احتمالات اتساع نطاق التهديدات من قلق بشأن أمن المنطقة وسلامة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الدول المشمولة بالتنبيهات.

وتدعو تحذيرات السفر الأمريكية المواطنين إلى متابعة المستجدات الأمنية والاطلاع على الإرشادات الصادرة بشأن وجهاتهم، مع مراعاة طبيعة المخاطر المحتملة عند التخطيط للسفر أو التنقل داخل الدول المعنية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات أمنية متشابكة، وسط مخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على حركة السفر والاستقرار، بما يضع التحذيرات الأمريكية في دائرة الاهتمام مع متابعة تداعياتها المحتملة على المنطقة.

الولايات المتحدة دول الشرق الأوسط السعودية قطر إسرائيل حركة السفر

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