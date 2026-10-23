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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يختتم جولته بالولايات المتحدة بلقاءات كنسية ومجتمعية وتنموية

الدكتور القس أندريه زكي
الدكتور القس أندريه زكي
أ ش أ

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جولته الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمنت لقاءات مع قيادات كنسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأمم المتحدة، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحروب، وأوضاع المسيحيين العرب، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش.

والتقى الدكتور القس أندريه زكي، خلال الجولة، ديفيد وايلدمان وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والكنائس في الأمم المتحدة، حيث تناولت المناقشات الأوضاع الإقليمية والتحديات الناجمة عن الحروب، ودور المجتمع المدني في مواجهة الأزمات الإنسانية والمجتمعية، إلى جانب أوضاع المسيحيين العرب.

كما التقى ممثلي هيئة «Pure Earth» المعنية بالحد من التلوث بالرصاص، وبحث الجانبان الأنشطة المشتركة وفرص التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اليوم نفسه، في الأمسية التي نظمتها هيئة «Hands Along the Nile» لاستعراض أنشطتها التنموية في خدمة مصر، كما شارك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

وفي السياق، شارك الدكتور القس أندريه زكي في اجتماع مجلس إدارة هيئة «Movement Day» المعنية بخدمة المدن، والذي عُقد في نيويورك، وشهد الاجتماع دعوة المشاركين إلى حضور اللقاء المقبل للهيئة في القاهرة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وبمشاركة مستهدفة تبلغ 600 مشارك أجنبي، إلى جانب عدد من القيادات الإنجيلية المصرية، على أن يتضمن اللقاء اجتماعات وندوات متنوعة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي - خلال لقاءاته - أن الحوار واحترام التنوع يمثلان أساسًا لبناء السلام، مشددًا على أهمية تكاتف المؤسسات الدينية والمدنية لترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك ومواجهة التحديات الناجمة عن الحروب والصراعات.

وأضاف أن حماية كرامة الإنسان وصون حقه في الحياة والأمان مسؤولية إنسانية تتجاوز الحدود والانتماءات، وأن التعاون بين الشعوب والمؤسسات ضرورة لبناء مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا.

وشدد على أن الإيمان الحقيقي ينعكس في السلوك وتحمل المسؤولية واحترام كرامة الإنسان.

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية مصر

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