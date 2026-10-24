قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
حزب السادات: توصيات منتدى مصر 2026 تضع دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته على رأس الأولويات
عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية
الشرطة الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس والأوضاع هادئة
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
نوردشيلاند يشيد بتألق إبراهيم عادل بعد ثنائيته أمام سيسكا صوفيا
فرصة ثانية للتعافي.. البرلمان يتحرك من جديد بشأن فصل الموظف المتعاطي
باسلوب المغافلة.. القبض على المتهمين بسرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بالفيوم
وزارة التجارة الصينية: نعارض مقترحا أمريكيا لتوسيع القيود على الاستثمارات في البلاد
دوري أبطال إفريقيا| بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة المريخ بنتيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إلتشي يُسقط رايو فاليكانو بثلاثية ويحقق فوزًا ثمينًا في الدوري الإسباني

إلتشي
إلتشي
إسراء أشرف

حقق إلتشي فوزًا مهمًا على مضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فاييكاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، بعدما حسم المواجهة بفضل ركلتي جزاء وهدف مميز في الشوط الثاني.

جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين، قبل أن يحصل إلتشي على ركلة جزاء في الدقيقة 23، نجح فيديريكو ريدوندو في تحويلها إلى هدف التقدم، مانحًا فريقه الأفضلية في اللقاء.

وواصل الفريق الضيف استغلال الفرص، ليحصل على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 36، سجل منها فير نينيو الهدف الثاني، ليضع رايو فاليكانو تحت ضغط كبير قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول أصحاب الأرض العودة إلى أجواء المباراة، لكنهم أهدروا فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع باتي سيس ركلة جزاء في الدقيقة 39، لتتعقد مهمة رايو في تعويض تأخره بهدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل إلتشي تنظيم صفوفه واستغلال المساحات، قبل أن يوجه الضربة الثالثة في الدقيقة 68، عندما سجل جيرمان فاليرا هدفًا رائعًا بطريقة ساقطة، مستفيدًا من تمريرة بونانوتي، ليحسم المواجهة عمليًا لصالح الضيوف.

وعانى رايو فاليكانو من صعوبة في ترجمة محاولاته إلى أهداف، وسط أجواء جماهيرية متوترة في المدرجات، شهدت هتافات احتجاجية ضد إدارة النادي، بينما نجح إلتشي في الخروج بانتصار ثمين يعزز آماله في الابتعاد عن مناطق الخطر.

وبهذه النتيجة، حصد إلتشي ثلاث نقاط مهمة في صراع البقاء، فيما تلقى رايو فاليكانو خسارة مؤلمة على ملعبه، بعدما عجز عن استغلال الفرص والعودة إلى المباراة.

إلتشي رايو فاليكانو فاليكانو الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

أحمد سليمان

قرارات جديدة.. أحمد سليمان يكشف كواليس الاجتماع المغلق في الزمالك

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يعتذر عن اجتماع درس الكتاب الإثنين المقبل بالكنيسة المرقسية الكبرى

مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس مصر يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جاورجيوس بالأردن ويؤكد تضامنه مع المملكة

أجندة أخبار الأحد

أجندة أخبار الأحد 25 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد