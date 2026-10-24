إلتشي يُسقط رايو فاليكانو بثلاثية ويحقق فوزًا ثمينًا في الدوري الإسباني

حقق إلتشي فوزًا مهمًا على مضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فاييكاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، بعدما حسم المواجهة بفضل ركلتي جزاء وهدف مميز في الشوط الثاني.

جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين، قبل أن يحصل إلتشي على ركلة جزاء في الدقيقة 23، نجح فيديريكو ريدوندو في تحويلها إلى هدف التقدم، مانحًا فريقه الأفضلية في اللقاء.

وواصل الفريق الضيف استغلال الفرص، ليحصل على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 36، سجل منها فير نينيو الهدف الثاني، ليضع رايو فاليكانو تحت ضغط كبير قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول أصحاب الأرض العودة إلى أجواء المباراة، لكنهم أهدروا فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع باتي سيس ركلة جزاء في الدقيقة 39، لتتعقد مهمة رايو في تعويض تأخره بهدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل إلتشي تنظيم صفوفه واستغلال المساحات، قبل أن يوجه الضربة الثالثة في الدقيقة 68، عندما سجل جيرمان فاليرا هدفًا رائعًا بطريقة ساقطة، مستفيدًا من تمريرة بونانوتي، ليحسم المواجهة عمليًا لصالح الضيوف.

وعانى رايو فاليكانو من صعوبة في ترجمة محاولاته إلى أهداف، وسط أجواء جماهيرية متوترة في المدرجات، شهدت هتافات احتجاجية ضد إدارة النادي، بينما نجح إلتشي في الخروج بانتصار ثمين يعزز آماله في الابتعاد عن مناطق الخطر.

وبهذه النتيجة، حصد إلتشي ثلاث نقاط مهمة في صراع البقاء، فيما تلقى رايو فاليكانو خسارة مؤلمة على ملعبه، بعدما عجز عن استغلال الفرص والعودة إلى المباراة.