أحمد موسى: الجيش المصري عزتنا.. ودورنا مساندة بلدنا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على سماء سوريا، معلقا: جيش الاحتلال كان يضرب إيران من سماء سوريا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري بفضل الله يمتلك كل القوة، معلقا: لازم نتكلم عن الجيش المصري بكل القوة.

وأوضح أن الجيش المصري هو عزتنا وفخرنا وقوتنا، موضحا أن الشعب المصري عليه أن يساند دولته، ومضيفا: محدش كان شايف المشهد .. الخونة كانوا بيقولوا هتعملوا ايه بالرافال والغواصات والأسلحة المتطورة .. نحن هننفق مليارات ومليارات من لا يمتلك جيش لا يمتلك قرار ولن يكون صاحب قرار.

وذكر: سوريا ليست صاحبة قرار لأنها لا تمتلك جيشا، عندنا بفضل الله كل القوة، قوة توصل لأبعد مدى وتؤمن ثراوتنا وأجيالنا، القوات المسلحة فخر لنا جميعا وهي الدرع الواقي ضد أي مخطط.

وتابع: أقوياء بقائدنا وجيشنا ورؤيتنا الثاقبة .. عقدنا اتفاقيات عالمية مع روسيا وفرنسا للحصول على الأسلحة المتطورة .. كل اللي جابته مصر من أسلحة يؤكد الرؤية الثاقبة.

وأردف: أنا كمواطن دوري أساند بلدي وجيشي وقائدي، ومسلمش دماغي للشائعات .. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار إلى الشائعات المنتشرة وحذر منها .. هناك عدو بيضرب وبعض الدول سقطت".



