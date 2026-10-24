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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تعلن خططا استثمارية لدعم فرص استخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

كشفت الحكومة البريطانية اليوم، السبت، عن حزمة استثمارية ضخمة ستعلن عنها الأسبوع المقبل، تهدف إلى توسيع فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في كل منطقة بريدية، والتوسع في الشركات المحلية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحفاظ على أمان البلاد في مواجهة التهديدات العدائية.

كما أكدت الحكومة البريطانية، في بيان، أن المواطنين في جميع أنحاء البلاد سيستفيدون من البنى التحتية القوية والاستثمار في الاقتصادات المحلية، إذ من المقرر أن يُدرج وزير الخزانة البريطاني جون هيلي الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانية الدولة.

وقال البيان إن هيلي أعلن عن مئات الملايين من الاستثمارات للحماية من تهديدات ومخاطر الذكاء الاصطناعي مع العمل على استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الفرد المعيشي بالنسبة للطبقة العاملة ودعم الصناعة البريطانية وضمان تحسين الأوضاع في البلاد.

وتتضمن خطة وزير الخزانة البريطاني تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا لريادة جهود المملكة المتحدة في فهم حيثية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد متطلبات الوظائف، وكيفية استعداد بريطانيا إلى ذلك في سبيل معالجة المخاوف التي تُثار في جميع أنحاء البلاد بشأن إمكانية استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان أن تكون الحكومة في أفضل وضع ممكن لمساعدة المواطنين للحصول على وظائف في المستقبل.

الحكومة البريطانية حزمة استثمارية الذكاء الاصطناعي

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