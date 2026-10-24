الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن نجاح صيانة للبنية التحتية للكهرباء بمحطة "زابوريجيا"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت، عن اتمام أعمال صيانة معدات كهربائية حيوية على بعد نحو كيلومترين من محطة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا، وذلك بموجب هدنة مؤقتة ومحلية هي الثامنة من نوعها بوسطة المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي.



وأسهمت أعمال الصيانة، التي شُكّلت تحت رقابة ميدانية من فريق الوكالة وسط مخاوف أمنية وسماع أصوات اشتباكات وطائرات مسيّرة، في تعزيز ربط المحطة بـ خط الكهرباء الخارجي الوحيد المتبقي (فيروسبلا فنا-1)، مما يقلل من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن أكبر محطة نووية في أوروبا.

وتكتسب هذه الخُطوة أهمية استثنائية في الوقت الحالي نظراً لـ تراجع احتياطيات الوقود المشغّلة للمولدات الاحتياطية (المولدات العاملة بالديزل)، داخل المحطة خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما كان يهدد قدرتها على مواصلة تبريد المفاعلات وضمان السلامة في حال حدوث انقطاع كامل وكبير للكهرباء.



وعبّر المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، عن شكره لروسيا وأوكرانيا على موافقتهما على الهدنة وإبداء الاستعداد للتعاون الإيجابي مع الوكالة لضمان السلامة النووية، مؤكداً استمرار جهود الوكالة لحماية المنشآت النووية طوال فترة النزاع.