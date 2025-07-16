أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة صدى البلد، التي يُعرض عليها برنامجه "على مسئوليتي"، ليست تابعة للدولة ولا تخضع لمؤسسة ماسبيرو، مشددًا على أن القناة مملوكة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وتعمل تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال موسى إن مهمة القناة الأساسية هي خدمة الوطن والمجتمع من خلال تقديم إعلام مهني ومسؤول، دون الانحياز لأي جهة أو الانجرار خلف حملات التشكيك التي تصدر من الخارج.

وأضاف أن هناك أطرافًا خارجية تحاول التأثير في الرأي العام المصري من خلال بث محتوى سلبي ومضلل، لكنه شدد على أن الإعلام الوطني يجب أن يبقى صوتًا للحق، مدافعًا عن مصالح الوطن ومسلطًا الضوء على ما يتحقق من إنجازات، بالتوازي مع مناقشة القضايا بموضوعية.