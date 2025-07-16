نسير نحو تحول شامل.. أحمد موسى: مشروع حياة كريمة يغير وجه القرى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا شاملًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُترجم إلى مشروعات واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال تصريحاته الأخيرة تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القرى المصرية، وتوفير حياة كريمة لأهالي الريف.

وتطرق إلى التغيرات التي طرأت على نمط الزراعة والاستهلاك، موضحًا أن بعض المحاصيل البسيطة مثل "التين الشوكي"، التي كانت تنمو تلقائيًا في القرى دون تدخل، باتت اليوم تُسعّر وتُباع في الأسواق، ما يعكس التغيرات في قيمة المنتجات الزراعية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تضع ملف الأمن القومي والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.