قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة
خبر يوجع القلب.. إيناس عز الدين تنعى ضياء عز الدين
ريال مدريد يعلن خضوع بيلينجهام لجراحة ناجحة في الكتف
مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لـ دي سي يونايتد الأمريكي
القبض على المتهمين بسرقة محتويات من مصنع بالسويس
العسيلي: أسعى لحل أزمات ذوي الإعاقة في صمت وبإرادة حقيقية
الأزمة تشتعل.. أمير هشام: الأهلي يغلط العقوبة على وسام أبو علي
ارتفاع عالمي واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء
رانيا فريد شوقي: أختار أدواري بعناية وغياب والدتي لا يعوّضه أحد
كل واحد حر.. والد حفيدة أم كلثوم يرد على مدحت العدل
محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة
ممر ماجن عوز.. تفاصيل مخطط يسعى نتنياهو لتنفيذه في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نسير نحو تحول شامل.. أحمد موسى: مشروع حياة كريمة يغير وجه القرى

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا شاملًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُترجم إلى مشروعات واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال تصريحاته الأخيرة تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القرى المصرية، وتوفير حياة كريمة لأهالي الريف.

وتطرق إلى التغيرات التي طرأت على نمط الزراعة والاستهلاك، موضحًا أن بعض المحاصيل البسيطة مثل "التين الشوكي"، التي كانت تنمو تلقائيًا في القرى دون تدخل، باتت اليوم تُسعّر وتُباع في الأسواق، ما يعكس التغيرات في قيمة المنتجات الزراعية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تضع ملف الأمن القومي والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

أحمد موسى مبادرة حياة كريمة القرى المصرية الريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي ينعى الكابتن ميمي عبدالرازق

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

المنتخب المصري للناشئين يستعد للمونديال بمواجهة ودية أمام الجزائر بالمركز الأولمبي

أحمد عبد القادر

عبد المنصف يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد عبد القادر للزمالك

بالصور

غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد