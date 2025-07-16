أحمد موسى: استصلاح 4 ملايين فدان خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وزيادة الصادرات

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية يُعد إنجازًا ضخمًا يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.



وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تحتاج إلى سياسة زراعية واضحة ومحددة، تواكب التغيرات الاقتصادية وتلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة تساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي، متسائلًا: "عندما يذهب المواطن إلى السوق، هل يجد ما يحتاجه؟ نعم، حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة قليلًا".