زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي للنهوض بمحصول القطن المحمل على السمسم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنظيم يوم حقلى للنهوض بمحصول القطن المحمل علي السمسم موسم ٢٠٢٥ ناحية قرية فرغان بديرب نجم بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي والمهندس محمود الشناف أخصائى الإرشاد بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي إنه خلال اليوم الحقلي تم توضيح فوائد التحميل حيث يؤدى إلى زيادة انتاجية الفدان دون الإخلال بالتركيب المحصولى وزيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأرض لمحصولي القطن والسمسم.

بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي وتوزيعه على مدار العام والإستفادة من كميات مياه الرى وترشيد التسميد لمحاصيل التحميل وتعظيم الإستفادة من طبقات التربة المختلفة مع المحافظة على محتواها من العناصر الغذائية والعضوية.