الإسعافات الأولية والتعامل مع الطوارئ.. ندوة توعوية بكلية التربية جامعة الزقازيق

نظّمت كلية التربية بجامعة الزقازيق ندوة توعوية بعنوان "الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة"، وذلك في إطار حرص الجامعة على رفع مستوى الوعي الصحي وتنمية مهارات التعامل مع الأزمات والطوارئ لدى منتسبيها.

أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وحضور الدكتور السيد محمد أبو هاشم عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبدالله الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورضا جبر مدير عام الكلية.

قدّمت الندوة الدكتورة دلال السيد محمد سعود، أستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، والتي تناولت خلالها أهمية الإسعافات الأولية كخط دفاع أول لإنقاذ الحياة، وقدّمت شرحا تفصيليا لطرق التعامل السليم مع مختلف الحالات الطارئة مثل: النزيف، الكسور، الحروق، حالات الإغماء، التشنجات، الاختناق، والإنعاش القلبي الرئوي.

كما شملت الندوة جانبا عمليا وتفاعليا شارك فيه الحضور، بهدف ترسيخ المعلومات النظرية وتحويلها إلى مهارات عملية يمكن استخدامها في الحياة اليومية، سواء في محيط الأسرة أو العمل أو المجتمع.

وأكد الدكتور السيد أبو هاشم أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الكلية والجامعة لدعم الجانب التوعوي والتطبيقي لدى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، منوها بأهمية تكرار هذه النوعية من اللقاءات لما لها من أثر مباشر في الحفاظ على السلامة العامة والارتقاء بالوعي المجتمعي.

وقد لاقت الندوة استحسان الحضور وتفاعلهم، وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية بشكل دوري داخل الكليات، وإدراجها ضمن الأنشطة الطلابية لما تمثله من أهمية قصوى في إنقاذ الأرواح والتعامل مع الأزمات.