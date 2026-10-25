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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يهنئ عميد كلية السياحة والفنادق لفوزه بجائزة الريادة 2026

عميد سياحه وفنادق
عميد سياحه وفنادق
همت الحسينى

هنّأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة، بمناسبة فوزه بجائزة «الريادة» لعام 2026، التي يمنحها المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، تقديرًا لإسهاماته العلمية والمهنية في مجالات الآثار والعمارة والحفاظ على التراث الحضاري.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيدًا بإسهامات الدكتور محمد عبد اللطيف في مجال الآثار والتراث، وجهوده في تطوير كلية السياحة والفنادق وتعزيز تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات الدولية، متمنيًا له مواصلة النجاح والتميز.

ويمتلك الدكتور محمد عبد اللطيف مسيرة علمية ومهنية ممتدة؛ إذ تولى رئاسة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، وعمل مساعدًا لوزير الآثار خلال الفترة من 2015 إلى 2018، قبل توليه عمادة كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة في ديسمبر 2020. كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة برلين والمتحف المصري ببرلين عام 2019، وشارك في مشروعات ترميم الآثار والحفاظ على التراث الحضاري.

وفي مجال البحث والتأليف، قدم عددًا من المؤلفات المتخصصة، من أبرزها «موسوعة المدن والقرى المصرية في البرديات العربية» و«موسوعة المآذن العثمانية»، كما حصل على عدد من الجوائز العلمية، من بينها جائزة التميز العلمي الأكاديمي بجامعة المنصورة عام 2010، وجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الإنسانية عام 2013، وجائزة رفع النشر العلمي الدولي في مجالات العلوم الإنسانية عام 2022، وجائزة الأكاديمي الأكثر تأثيرًا في مجالات السياحة والآثار لعام 2025/2026 من الاتحاد الأفريقي الآسيوي «أفاسو».

وفي إطار تطوير التعليم السياحي والفندقي، حصلت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في 28 مايو 2025، كما أسهم الدكتور محمد عبد اللطيف في دعم التعاون الدولي للجامعة من خلال اتفاقيتي التعاون مع جامعة شنيانج الصينية ومجموعة «فاتيل» الفرنسية المتخصصة في التعليم السياحي والفندقي.

الدقهليه جامعه المنصوره سياحه

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