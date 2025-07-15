السبب هبوط أرضي.. سقوط سيارة داخل حفرة بالعصافرة شرقي الإسكندرية





شهدت منطقة العصافرة قبلي شرق الإسكندرية، اليوم، هبوطين أرضيين مفاجئين بشارع التحرير، أحدهما أمام محل أولاد شاهين، ما أدى إلى سقوط سيارة ربع نقل داخل الهبوط، دون وقوع إصابات.

وأكد الأهالي أن طبقة الأسفلت التي شهدت الهبوط لم يمضِ على رصفها سوى بضعة شهور، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى غلق الشارع مؤقتًا لحين وصول الجهات المختصة، ومنت سقوط أي سيارات أخرى.

وتمكن المواطنون من إخراج السيارة بمجهوداتهم، وجرى إبلاغ الحي وشركة الصرف الصحي ومسؤولي الطرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص أسباب الهبوط.

وطالب الأهالي بسرعة التحرك وإصلاح الطريق، ومراجعة أعمال الرصف مؤخرًا، تجنبًا لتكرار الكارثة.