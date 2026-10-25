وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه 2026

أجرى د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولة لمتابعة الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه 2026، الذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد 25 أكتوبر، والاطمئنان على جاهزية التجهيزات والترتيبات التنظيمية لاستقبال الوفود والمشاركين من مختلف دول العالم.

أسبوع القاهرة للمياه هو حدث سنوي دولي تنظمه وزارة الموارد المائية والري في مصر بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين (مثل منظمة الفاو، واليونيسكو، والاتحاد الأوروبي)، وانطلقت نسخته الأولى عام 2018

ويعد منصة تجمع الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتدعم تبادل المعرفة وطرح الحلول العملية للتحديات المائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.