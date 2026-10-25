وزير الري يلتقي نظيره السنغالي لبحث تعزيز التنسيق في ملف المياه الأفريقية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مرفق المياه الأفريقي، بالدكتور شيخ تيجان وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المائية الأفريقية، والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦.

وذلك قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين مصر والسنغال، وبالدور الذي اضطلعت به الرئاسة السنغالية للأمكاو في التوصل إلى توافق بشأن رؤية المياه الأفريقية ٢٠٦٣، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التعاون لتعزيز العمل الأفريقي المشترك في قطاع المياه، ومواصلة التشاور بين الدول الأعضاء بما يعكس أولوياتها واحتياجاتها.

وناقش الوزيران سبل دعم تنفيذ رؤية المياه الأفريقية ٢٠٦٣، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء بشأن خطتها التنفيذية، بما يعكس أولويات القارة ويدعم تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء تعزيز الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي للأمكاو، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية الحفاظ على الدور الفني المتخصص للمجلس، وتعزيز تكامل الأدوار والتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية المعنية، بما يدعم كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات المائية والاستفادة من الخبرات القائمة.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، الذي تشارك السنغال في رئاسته المشتركة، وأهمية التنسيق لبلورة موقف أفريقي موحد يعبر عن أولويات القارة، وربط مخرجات المؤتمر برؤية المياه الأفريقية ٢٠٦٣ وخطتها التنفيذية. كما ناقش الجانبان أهمية متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها في الاستحقاقات الدولية المقبلة، والاستفادة من المناقشات التي يستضيفها أسبوع القاهرة للمياه لدعم هذا التنسيق.