البرلمان العربي يبحث تطورات القضية الفلسطينية في مستهل دور الانعقاد الجديد

يواصل البرلمان العربي أعماله، اليوم الأحد، بعقد اجتماعات اللجان الدائمة ولجنة فلسطين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، غدًا الاثنين 26 أكتوبر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتأتي اجتماعات اليوم استكمالًا لأعمال اليوم الأول، الذي شهد عقد الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي، أمس السبت، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، إيذانًا ببدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأسفرت الجلسة الإجرائية عن انتخاب عضو مجلس الشورى السعودي سعد بن صليب العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية، خلفًا للإماراتي محمد أحمد اليماحي، لمدة عامين.

وأكد العتيبي، عقب انتخابه، أن نجاح العمل البرلماني العربي يجب أن يُقاس بالنتائج والإنجازات الملموسة، وليس بكثرة الاجتماعات، مشددًا على أهمية تطوير آليات العمل وتعزيز فاعلية البرلمان في التعامل مع القضايا العربية.

انتخاب رئيس البرلمان العربي

كما أسفرت انتخابات نواب رئيس البرلمان عن فوز العُماني سعيد السعدي، والمصري هشام الحصري، والأردنية إحسان بركات، والليبي عبد السلام نصية، بعضوية هيئة مكتب الرئاسة، في إطار استكمال تشكيل القيادة البرلمانية للدورة الجديدة.

وشهدت الجلسة كذلك انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، حيث تولى القطري مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والتونسي ماهر الكتاري رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والموريتاني محمد الأمين ولد سيدي مولود رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، فيما تولت الفلسطينية مي الكيلة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وعقب انتهاء الجلسة الإجرائية، عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعًا مغلقًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاستكمال الترتيبات المتعلقة بأعمال دور الانعقاد الجديد ومتابعة الملفات البرلمانية المطروحة.

ومن المقرر أن تركز اجتماعات اللجان الدائمة اليوم على الملفات المدرجة ضمن اختصاصاتها، فيما تبحث لجنة فلسطين تطورات القضية الفلسطينية والجهود البرلمانية العربية الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وتُختتم هذه الاجتماعات بعقد الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي، غدًا الاثنين، إيذانًا ببدء أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ومواصلة بحث القضايا العربية ذات الأولوية وتعزيز التنسيق البرلماني العربي بشأنها.