قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي
صادرات الصناعات الغذائية تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا بقيمة 5.821 مليار دولار خلال 9 أشهر
حسين الشحات: نسعى للفوز على كيتارا بنتيجة مريحة وإسعاد جماهير الأهلي
باستثمارات مستهدفة 15 مليار دولار.. محافظ جنوب سيناء يتابع استكمال دراسات مشروع الهيدروجين الأخضر
الرئيس السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات
الرئيس السيسي: لكل دولة الحق في تلبية احتياجات شعوبها دون المساس بمصالح الآخرين
اتحاد الكرة يتسلم حيثيات إيقاف التوأم وزيكو ويستعد للاستئناف
القابضة للكهرباء: حل مشكلة المنصة الموحدة.. والهوية الرقمية سبب التطوير
مولوتوف وألعاب نارية.. إضرام النار في شرطي ألباني في أعمال شغب واسعة النطاق (فيديو)
شعبة الذهب: المعدن النفيس يرتفع 30 جنيهًا في مصر رغم هبوط الأونصة العالمية 4.1%
الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر
تصعيد جديد في الخليل.. إسرائيل تحول منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية ومراكز مراقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يبحث تطورات القضية الفلسطينية في مستهل دور الانعقاد الجديد

الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي
الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

يواصل البرلمان العربي أعماله، اليوم الأحد، بعقد اجتماعات اللجان الدائمة ولجنة فلسطين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، غدًا الاثنين 26 أكتوبر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتأتي اجتماعات اليوم استكمالًا لأعمال اليوم الأول، الذي شهد عقد الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي، أمس السبت، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، إيذانًا ببدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأسفرت الجلسة الإجرائية عن انتخاب عضو مجلس الشورى السعودي سعد بن صليب العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية، خلفًا للإماراتي محمد أحمد اليماحي، لمدة عامين.

وأكد العتيبي، عقب انتخابه، أن نجاح العمل البرلماني العربي يجب أن يُقاس بالنتائج والإنجازات الملموسة، وليس بكثرة الاجتماعات، مشددًا على أهمية تطوير آليات العمل وتعزيز فاعلية البرلمان في التعامل مع القضايا العربية.

انتخاب رئيس البرلمان العربي 

كما أسفرت انتخابات نواب رئيس البرلمان عن فوز العُماني سعيد السعدي، والمصري هشام الحصري، والأردنية إحسان بركات، والليبي عبد السلام نصية، بعضوية هيئة مكتب الرئاسة، في إطار استكمال تشكيل القيادة البرلمانية للدورة الجديدة.

وشهدت الجلسة كذلك انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، حيث تولى القطري مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والتونسي ماهر الكتاري رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والموريتاني محمد الأمين ولد سيدي مولود رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، فيما تولت الفلسطينية مي الكيلة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وعقب انتهاء الجلسة الإجرائية، عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعًا مغلقًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاستكمال الترتيبات المتعلقة بأعمال دور الانعقاد الجديد ومتابعة الملفات البرلمانية المطروحة.

ومن المقرر أن تركز اجتماعات اللجان الدائمة اليوم على الملفات المدرجة ضمن اختصاصاتها، فيما تبحث لجنة فلسطين تطورات القضية الفلسطينية والجهود البرلمانية العربية الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وتُختتم هذه الاجتماعات بعقد الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي، غدًا الاثنين، إيذانًا ببدء أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ومواصلة بحث القضايا العربية ذات الأولوية وتعزيز التنسيق البرلماني العربي بشأنها.

فلسطين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي البرلمان العربي القضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية مجلس الشورى السعودي سعد بن صليب العتيبي محمد أحمد اليماحي اجتماعات البرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي أمام "أسبوع القاهرة للمياه": مصر تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها

الرئيس السيسي أمام "أسبوع القاهرة للمياه": مصر تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها

فريق وزارة التضامن

مُبادرة «مودة.. تربية.. مشاركة» معسكر تدريبي لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع «الشباب والرياضة» و«اليونيسف».. صور

التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادثي الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد