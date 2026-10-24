الليبي عبدالسلام نصية يحسم المقعد الرابع لنواب رئيس البرلمان العربي

فاز النائب الليبي الدكتور عبد السلام نصية بالمقعد الرابع ضمن نواب رئيس البرلمان العربي، بعد حسم جولة الإعادة أمام مواطنه النائب حسن الطاهر البرغوثي، بحصوله على 35 صوتا مقابل 30 صوتا لمنافسه، من إجمالي 65 صوتا شاركوا في جولة الإعادة، ليكتمل بذلك تشكيل نواب رئيس البرلمان العربي الأربعة.

وجرت جولة الإعادة بين المرشحين الليبيين بعد عدم حسم المنافسة على المقعد الرابع خلال الجولة الأولى من التصويت، التي تنافس فيها 8 مرشحين على أربعة مقاعد،

وأسفرت عن حصول عبد السلام نصية على 32 صوتًا، وحسن الطاهر البرغوثي على 30 صوتًا، ما استدعى إجراء جولة إعادة بينهما لحسم المقعد الأخير.

كانت نتائج الجولة الأولى قد حسمت ثلاثة مقاعد لصالح مرشحي سلطنة عُمان ومصر والأردن، حيث تصدر الدكتور سعيد بن حمد بن هلال السعدي، مرشح سلطنة عُمان، النتائج بحصوله على 53 صوتًا، يليه النائب المصري هشام الحصري بـ52 صوتًا، ثم النائبة الأردنية إحسان بركات بـ43 صوتا.

وجرت الانتخابات صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بمشاركة أعضاء البرلمان في عملية انتخاب رئيس البرلمان ونوابه واستكمال تشكيل هيئة مكتبه.

وبفوز عبد السلام نصية بالمقعد الرابع، تكتمل قائمة نواب رئيس البرلمان العربي، بعد منافسة شارك فيها مرشحون من الأردن وليبيا والعراق وسوريا وسلطنة عُمان ومصر، على أن تتولى هيئة المكتب الجديدة مهامها خلال دور الانعقاد الجاري.