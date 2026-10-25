وكيل خارجية الشيوخ: توصيات منتدى مصر 2026 تمثل «خارطة طريق» لتعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الحوار الوطني والمجتمعي إلى برنامج عمل تنفيذي يحدد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن أهمية المنتدى، الذي انعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد" ، تكمن في إتاحة مساحة للحوار بين الحكومة والخبراء وممثلي مختلف فئات المجتمع، ومناقشة نتائج السياسات والمشروعات المنفذة، وتحديد التحديات التي تتطلب حلولا عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن نجاح توصيات المنتدى يرتبط بوجود آليات واضحة للتنفيذ، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، ووضع مؤشرات أداء لقياس النتائج، بما يضمن الانتقال من مرحلة طرح الرؤى والمقترحات إلى تحقيق مردود ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

دعم تنافسية الاقتصاد

وقال إن محاور المنتدى، خاصة الاستثمار والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية وبناء الإنسان، تمثل ملفات مترابطة تتطلب تنسيقا مستمرا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويوسع فرص العمل.

وشدد النائب محمد مظلوم، على أهمية الاستفادة من مخرجات المنتدى في تعزيز ثقة المواطنين في السياسات العامة، وترسيخ المشاركة المجتمعية، ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مؤكدا أن المتابعة الدورية للتوصيات وتقييم أثرها يمثلان أساسا لضمان استدامة نتائجها وتحقيق أهداف التنمية حتى عام 2030.