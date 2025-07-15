قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إسرائيل أقامت 10 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية
القاهرة وأثينا تعززان العلاقات الاستراتيجية .. لقاء بين سفير مصر بأثينا ورئيس برلمان اليونان
هل ختم القرآن كاملا يصل ثوابه للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يكشف الحقيقة
بعد تعاقد آرسنال معه .. من هو اللاعب المصري كامرون إسماعيل؟
السعودية تجدد دعمها لسيادة سوريا.. وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة
جوتيريش: مستوى الموت والدمار في غزة لا مثيل له في الآونة الأخيرة
شراقي: الجانب الإثيوبي أكد حتمية حصول مصر على حصتها كاملة من مياه النيل
60% من تعداد مصر شباب .. وزير العمل: دول الخارج محتاجة لعمالة بلدنا بشدة
عايز يروح بيراميدز بأي طريقة| خالد الغندور يفاجئ جماهير الزمالك بخبر صادم
إشادة دولية بدور مصر في مكافحة الجريمة السيبرانية وتهريب الآثار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات يدعم 5000 طفل في قرى الشرقية.. صور

«بيت الزكاة والصدقات» يقدم الدعم لـ 5000 طفل بقرى الشرقية.. صور
«بيت الزكاة والصدقات» يقدم الدعم لـ 5000 طفل بقرى الشرقية.. صور
محمد شحتة

واصل «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء – تنفيذ برنامج دعم حفظة القرآن الكريم.

وقد شهدت محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الحملة، عن طريق دعم 25 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، بإجمالي 5000 طفل مستفيد من أبناء القرى الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة متكاملة يتبناها «بيت الزكاة والصدقات» لتغطية المحافظات التي تحتاج إلى تدخلات تنموية وتعليمية عاجلة، بما يسهم في تعزيز الهوية الدينية، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة في نفوس الأطفال، عبر دعم حلقات التحفيظ بالمستلزمات التعليمية واللوجستية اللازمة.

وشملت الحملة توزيع مصاحف، وأدوات كتابية، وملابس، وأحذية، وحلوى للأطفال، إلى جانب تقديم دعم تعليمي مباشر يُمكِّن الكتاتيب من الاستمرار في أداء رسالتها التربوية، وتهيئة بيئة مشجعة تسهم في تنمية الوعي الديني والمعرفي للنشء.

وأكد البيان الصادر عن «بيت الزكاة والصدقات» أن دعم حفظة القرآن الكريم يأتي من إيمان راسخ بعِظَم القرآن الكريم وعلوِّ منزلته، ورفعة مكانة أهله؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌إن ‌لله ‌أهلين ‌من ‌الناس» قال: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته». [مسند أحمد]

وأشار البيان إلى أن التبرع لدعم الكتاتيب يُعد من أعظم صور الصدقات الجارية؛ إذ يمتد أجره ما دام يُتلى من كتاب الله حرف أو تُعلَّم منه آية، فضلًا عن إسهامه في بناء شخصية متوازنة، قادرة على التمييز بين القيم الصحيحة والانحرافات الفكرية والسلوكية.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن برنامج دعم حفظة القرآن الكريم يندرج ضمن مصرف الفقراء والمساكين، ويهدف إلى دعم الأطفال الملتحقين بالكتاتيب في القرى الأكثر احتياجًا، عبر توفير مختلف احتياجاتهم التعليمية، بما يضمن استمرارهم في حفظ كتاب الله، ويُسهم في تنشئة جيل قرآني واعٍ، يحمل الخير لمجتمعه ووطنه.

بيت الزكاة والصدقات المصري بيت الزكاة شيخ الأزهر الإمام الأكبر حفظة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

ترشيحاتنا

سد النهضة

أستاذ علوم سياسية: خطاب ترامب كشف نية إثيوبيا الحقيقية وتنفيذ سد النهضة دون توافق

جانب من البروتوكول

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مستقبل مصر.. تفاصيل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

مشروع ثقافي تنموي جديد.. وضع حجر أساس إنشاء مكتبة مصر العامة بالعمرانية لتعزيز المعرفة والارتقاء بمهارات الشباب

بالصور

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فسح أمه فى لندن .. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من طفل فقير للعالمية | اعرف تفاصيل القصة

اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد