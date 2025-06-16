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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات ينهي توزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر المستحقة في 4 محافظات

جانب من عملية توزيع لحوم الاضاحي
جانب من عملية توزيع لحوم الاضاحي
عبد الرحمن محمد

أنهى بيت الزكاة والصدقات المصري برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446هـ على عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع ومناطق نائية بمحافظات الإسكندرية البحيرة الغربية ومرسى مطروح وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي أطلقها هذا العام تحت شعار أرض ربك وأطعم مستحقا

وفي بيان رسمي صدر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 أكد بيت الزكاة التزام فرق التوزيع بالخطة الزمنية والميدانية المعتمدة موضحا أنه تم ذبح عجول بلدي وخراف من أجود السلالات المحلية وفق الضوابط الشرعية للأضحية مع توزيع 2 كيلو من اللحوم المبردة لكل أسرة معبأة في عبوات صحية وحقائب حرارية تضمن الحفاظ على جودتها حتى التسليم.

كما أشار البيان إلى أن قوائم التوزيع استندت إلى أبحاث ميدانية دقيقة أعدها فريق من المختصين مسبقا لضمان وصول الدعم لمستحقيه موضحا أن التوزيع في المحافظات الأربع يمثل دفعة أساسية ضمن الحملة الشاملة التي تغطي الجمهورية بأكملها والتي استفاد منها هذا العام أكثر من مليون مواطن.

وأكد بيت الزكاة مواصلة جهوده في دعم الفئات الأكثر احتياجا والعمل على ترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي داعيا الله أن يتقبل من الجميع وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات الإمام الأكبر شيخ الأزهر لحوم الأضاحي

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