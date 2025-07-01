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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة يوليو للمستحقين بجميع المحافظات بتوجيه من الإمام الأكبر

بيت الزكاة
بيت الزكاة
عبد الرحمن محمد

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة النقدية الشهرية للمستحقين، وذلك اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 1 يوليو 2025، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيانه الصادر صباح اليوم، أن صرف إعانات شهر يوليو متاح عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية بدءًا من بعد عصر اليوم، وذلك للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وقال البيت إن هذه الإعانات تأتي ضمن إطار برنامج "سند"، أحد مشروعاته التنموية، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات التي تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية من سكن وغذاء وعلاج.

ويستند بيت الزكاة في عمله إلى التوجيه القرآني الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... ﴾ [التوبة: 60]، مؤكدًا التزامه بمساعدة الفئات المستحقة وفق الضوابط الشرعية والتكافل المجتمعي.

عقد الجامع الأزهر أمس، الاثنين، اللقاء الأسبوعي للملتقى الفقهي (رؤية معاصرة)، تحت عنوان "العهود والمواثيق في ضوء وثيقة المدينة المنورة.. دروس من الهجرة"، بحضور: الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأدار الحوار الشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر.

في بداية الملتقى، قال فضيلة الدكتور عبد الله النجار، إن الباحث في وثيقة المدينة، يجد أنها أحد الأركان التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة بعد الهجرة الشريفة، من خلال بيان الحقوق والواجبات اللازمة لبناء مجتمع إسلامي متكامل، فهي لم تكن مجرد تنظيم إداري، ولكن إطار يحدد الحقوق والواجبات اللازمة لبناء مجتمع وتوازن، وهذا الإطار المستمد من شرع الله، هو السبب في ظهور مجتمع المدينة في شكل حضاري، لأن الإسلام لا يكره أحدًا على العقيدة، وإنما ينظم حركة الناس بما يضمن سعادة الأفراد واستقرار المجتمع.

بيت الزكاة صرف إعانة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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