غدًا.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب «شرح علل الترمذي»

تعقد هيئة كبار العلماء غدًا "الأربعاء" في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى لختم «كتاب شرح علل الترمذي» للإمام ابن رجب الحنبلي، بشرح الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، مع إجازة الحاضرين بالكتاب، وذلك برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

يحضر الاحتفالية الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور وإشراف وتوجيه الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وحضور نخبة من علماء الحديث وغيرهم، وقيادات الأزهر الشريف، وطلاب العلم والباحثين من مصر وخارجها.

على صعيد آخر يُنظم الجامع الأزهر مساء اليوم الثلاثاء احتفالية مميزة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية لعام 1447هـ، وذلك عقب صلاة المغرب بالظلة العثمانية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ويشارك في الاحتفالية نخبة من العلماء البارزين، حيث يُلقي المحاضرات كل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، بينما يدير اللقاء الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، للحديث عن المعاني العميقة للهجرة النبوية، وأبرز القيم التي تمثلها في التاريخ الإسلامي.