إحياء ذكرى الهجرة النبوية باحتفالية كبرى بالجامع الأزهر مساء اليوم

يُنظم الجامع الأزهر مساء اليوم الثلاثاء احتفالية مميزة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية لعام 1447هـ، وذلك عقب صلاة المغرب بالظلة العثمانية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ويشارك في الاحتفالية نخبة من العلماء البارزين، حيث يُلقي المحاضرات كل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، بينما يدير اللقاء الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، للحديث عن المعاني العميقة للهجرة النبوية، وأبرز القيم التي تمثلها في التاريخ الإسلامي.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الهجرة النبوية تمثل لحظة فارقة في مسيرة الأمة، وتجسد معاني التضحية والالتزام بالمبادئ، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، ونقلها للأجيال الصاعدة.

كما شدد على أن إحياء ذكرى الهجرة ليس مجرد تذكير بحدث ماضٍ، بل هو استدعاء لقيم الإيمان والثبات، ودعوة للتأمل في أهمية الهجرة كمنطلق لبناء مجتمع إسلامي متماسك يقوم على الأخلاق والعدالة والوحدة.

من ناحية أخرى أعلن الأزهر الشريف عن تمديد فترة التقديم لمسابقة "السنة النبوية" حتى يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة.

وكان باب التقديم قد فُتح في 15 يونيو 2025، واستمر حتى 30 يونيو، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتهدف المسابقة إلى غرس حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس النشء، وترسيخ القيم النبوية من خلال التنافس في حفظ وفهم الأحاديث الشريفة، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من الرد على الشبهات حول السنة، وتعريفهم بمنهج علماء الحديث في جمعها وتدوينها.

كما تسعى المسابقة إلى استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع العلمي والديني على المشاركين.