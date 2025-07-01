مد فترة التقديم لمسابقة «السنة النبوية» بالأزهر حتى 15 يوليو بسبب كثافة الإقبال

أعلن الأزهر الشريف عن تمديد فترة التقديم لمسابقة "السنة النبوية" حتى يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة.

وكان باب التقديم قد فُتح في 15 يونيو 2025، واستمر حتى 30 يونيو، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتهدف المسابقة إلى غرس حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس النشء، وترسيخ القيم النبوية من خلال التنافس في حفظ وفهم الأحاديث الشريفة، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من الرد على الشبهات حول السنة، وتعريفهم بمنهج علماء الحديث في جمعها وتدوينها.

كما تسعى المسابقة إلى استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع العلمي والديني على المشاركين.

تنقسم المسابقة إلى فرعين:

الفرع الأول يستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة، ويتضمن حفظ 352 حديثًا من كتاب "رياض الصالحين" حتى باب تحريم العقوق، مع فهم أول 50 حديثًا، إلى جانب حفظ 297 حديثًا من "مختصر صحيح البخاري" للإمام أبي جمرة، وخوض اختبار إلكتروني عن جهود الإمام البخاري، وكتابة مقالة عن دور علماء مصر في خدمة السنة النبوية ثم اجتياز اختبار بشأنها.

يستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة، ويتضمن حفظ 352 حديثًا من كتاب "رياض الصالحين" حتى باب تحريم العقوق، مع فهم أول 50 حديثًا، إلى جانب حفظ 297 حديثًا من "مختصر صحيح البخاري" للإمام أبي جمرة، وخوض اختبار إلكتروني عن جهود الإمام البخاري، وكتابة مقالة عن دور علماء مصر في خدمة السنة النبوية ثم اجتياز اختبار بشأنها. الفرع الثاني مخصص للأطفال من 5 إلى 11 سنة، ويشمل حفظ 162 حديثًا من "رياض الصالحين" حتى نهاية باب كثرة طرق الخير، إضافة إلى حفظ "الأربعين النووية"، والمشاركة في اختبار إلكتروني حول البخاري.

أما الجوائز، فيُمنح الفائز من البنين في الفئة الكبرى درع الإمام البخاري ومبلغ 25,000 جنيه، بينما تحصل الفائزة من الفتيات على درع الصحابية أسماء بنت يزيد ومبلغ مماثل. في الفئة الأصغر، يحصل الفائز من البنين على درع الإمام مسلم و20,000 جنيه، والفائزة تنال درع كريمة المروزية والمبلغ ذاته.

تُجرى الاختبارات في 5 أغسطس 2025، ويتم توزيع الجوائز في 4 سبتمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وقد وفر الأزهر روابط إلكترونية للمصادر والكتب المطلوبة لتسهيل الاستعداد على المشاركين.