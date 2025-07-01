الأوقاف تعقد لقاء تفاعليا للأطفال ضمن النشاط الصيفي

نظّمت وزارة الأوقاف لقاءً تفاعليًّا للأطفال بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الذي يُقام في أكثر من ٢٠ ألف مسجد من مساجد الجمهورية.

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأولياء الأمور، حيث تنوعت فقراته بين مسابقات ثقافية، وفقرات تربوية مبسطة، وأنشطة ترفيهية تهدف إلى غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس النشء بطريقة مشوقة وجذابة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تنمية الوعي الديني والتربوي لدى الأطفال، وبناء شخصيتهم على أسس من الفهم المستنير، والانتماء الأصيل للدين والوطن.