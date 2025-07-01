دون شكاوى.. نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يعلن انتهاء امتحانات الكليات

أعلن الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عن ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع جامعة الأزهر للوجه البحري، مشيرًا إلى أن الامتحانات جرت في أجواء يسودها الانضباط والهدوء الكامل، دون تسجيل أي شكاوى أو رصد معوقات قد تعكر صفو انتظامها.



وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات ومتابعة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الذي يولي أهمية كبرى لتيسير كافة الإجراءات التي تضمن توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، سواء من حيث تهيئة مقار اللجان بالإضاءة والتهوية المناسبة، أو توفير الرعاية الطبية المستمرة، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الامتحانات على الوجه الأمثل.

وأضاف الدكتور رمضان الصاوي أن أعمال الكنترولات بمختلف كليات الفرع تسير وفق خطة منظمة، حيث تتم حاليًا عمليات التصحيح والرصد بكل دقة، على أن تُعلَن النتائج فور الانتهاء من جميع الإجراءات ومراجعتها واعتمادها من السلطة المختصة.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة الأمن بفرع جامعة الأزهر للوجه البحري بقيادة اللواء أحمد شادي، مدير الأمن، على جهودهم المخلصة وتعاونهم الدائم في تأمين أعمال الامتحانات وضمان انتظامها على مدار اليوم.

وفي ختام تصريحاته، أعرب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري عن اعتزازه بما قدمه عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالفرع من جهود دؤوبة وكفاءة عالية في تنظيم وإدارة الامتحانات، موجهًا إليهم خالص الشكر والتقدير على إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم على الوجه الأكمل.