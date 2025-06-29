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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر: الهجرة النبوية دروس في الأمل.. وتعازينا لأهالي فتيات السنابسة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية
مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية
شيماء جمال

هنَّأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، الأمة الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية التي تنشر التفاؤل والأمل؛ فقد أحاط المشركون بالغار لكن إرادة الله كانت غالبة.

وتقدم المجلس بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية اللائي لقين ربهن في حادث أليم أدمى قلوب المصريين.



وشكر المجلس الكليات التي سارعت باعتماد نتائج الفرق الدراسية خاصة الفرقة الرابعة مهيبًا ببقية الكليات الانتهاء من إعلان النتائج.

وحث المجلس الطلاب على اغتنام الإجازة الصيفية فيما يفيد بالمشاركة في المسابقات العلمية؛ كمسابقة القراءة الحرة التي أتاحت الجامعة كتبها على صفحة المركز الإعلامي للجامعة لمن يريد المشاركة فيها، والتي تصل جائزتها الأولى إلى مائة ألف جنيه.

وكرَّم المجلس بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الكليات التي حصلت على تجديد الاعتماد؛ وهي: كلية الصيدلة بنين، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية، وكلية الشريعة والقانون أسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات دمنهور، وكلية أصول الدين طنطا، لتضاف إلى الكليات والبرامج المعتمدة التي بلغت ٣٩ كلية و٧١ برنامجًا.

كما كرم المجلس الطالب سعد الزهيري، بكلية العلوم؛ لحصوله على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي من أكاديمية البحث العلمي للمرحلة الجامعية.



وقدم المجلس الشكر لكلية طب الأزهر، ومستشفى الحسين للتميز في البورد العربي، ولمكتب التميز والأساتذة الذين شاركوا في معرض مؤتمر الطب الأفريقي.

كما كرَّم المجلس بعض الأساتذة؛ لتعاونهم مع الجامعة في بنك المعرفة المصري.

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