الأوقاف تعقد ندوات علمية عن تصدى الإسلام للغش

نعقد وزارة الأوقاف ندوات علمية عن تصدى الإسلام للغش غدا وذلك في 116 مسجدا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن برنامج الندوات العلمية.

كما يأتي في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة والتي منها محور مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، محور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، ومحور صناعة الحضارة.

تقام الندوات بعد صلاة العشاء تحت عنوان:"{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ}..تصدى الإسلام للغش بكافة صوره".