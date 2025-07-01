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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة التوحيد، وسط تعليمات مشددة لضمان توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، تُعزز من تركيز الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويحرص الأزهر الشريف سنويًا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. وقد روعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

شكاوى امتحان الفيزياء

وتابعت غرفةُ العمليات المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ما تمَّ تداوله من بعضُ الطلاب والطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء، الذي أدَّاه طلابُ القسم العلمي السبت 14 يونيو.

وفي استجابةٍ سريعة، قرَّر الدكتور محمد الضويني، وكيلُ الأزهر الشريف، تشكيلَ لجنةٍ من كبار مستشاري المادة ومعلِّميها المتخصصين، لفحص ما أُثير من ملاحظات وشكاوى، ورفع تقريرٍ عاجلٍ لاتخاذ اللازم.

وشدَّد وكيل الأزهر، على أنَّ الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يضع مصلحةَ الطلاب فوق كل اعتبار، ويُقدِّر ما يبذلونه من جهدٍ طوال العام، مؤكِّدًا: إننا لن نقبل بإيقاع أيِّ ظلمٍ على أبنائنا، وإذا ثبت وجودُ أيِّ خللٍ في مواصفات الورقة الامتحانية، فلن نتوانى في إعطاء كلِّ ابنٍ من أبنائنا حقَّه كاملًا.

وفي استطلاع لآراء الطلاب عن أسئلة امتحان الفيزياء اليوم في امتحانات الثانوية الأزهرية بمنطقة مطروح الأزهرية، قال بعض الطلاب أن امتحان اليوم كان فيه صعوبة وفي مستوى الطالب أعلى من المتوسط وفيه بعض الغموض.

كما كان وقت الامتحان غير كاف للإجابة على أسئلة الفيزياء ولذا كان الطلاب في حاجة إلى وقت إضافي، وكشف أحد الطلاب يدعى محمد السيد، أن امتحان اليوم كان من أصعب الامتحانات لأنه بالرغم من حل نماذج امتحانات كثيرة قبل الامتحان إلا أن الامتحان كان صعبا مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن أمام أحد المعاهد الأزهرية بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، أكد الطلاب أن امتحان الفيزياء اليوم كان صعب جدا وكان في مستوى الطالب المتفوق والطالب المتوسط لا يستطيع الإجابة عنه.

وأوضح الطلاب أن امتحان مادة الفيزياء اليوم بامتحانات الثانوية الأزهرية، لم يرد منه أي سؤال أو نقطة من امتحانات السنوات السابقة في الثانوية الأزهرية، قائلا: أراهن إن في مدرسين مش هيعرفوا يحلوه".

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