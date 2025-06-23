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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات يوزع لحوم الأضاحي على مليون مستحق في 10 محافظات بالصعيد

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات
عبد الرحمن محمد

أنهى "بيت الزكاة والصدقات المصري"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446هـ على عشرات الآلاف من الأسر المستحقة في قرى ونجوع ومناطق نائية بـ 10 محافظات في صعيد مصر، هي: قنا، سوهاج، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، ضمن جهوده الدائمة للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا النشاط في إطار حملة "صك الأضحية" التي أطلقها البيت لهذا العام تحت شعار: «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا»، والتي امتدت لتشمل أكثر من مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.

وأوضح "بيت الزكاة والصدقات" في بيانه الصادر اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، أن فرق العمل الميدانية التزمت بالخطة الزمنية والتنفيذية المحددة، حيث جرى ذبح عجول وخراف من سلالات بلدية ممتازة، وفق الضوابط الشرعية المتبعة في الأضحية. 

وقد تم توزيع كميات من اللحوم المبردة بواقع 2 كيلو جرام لكل أسرة، باستخدام عبوات صحية وحقائب حرارية تراعي سلامة اللحوم وجودتها حتى وصولها لمستحقيها.

وأكد بيت الزكاة اعتماده على قاعدة بيانات دقيقة تم إعدادها مسبقًا من قِبل الباحثين الميدانيين، لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن هذا التوزيع في محافظات الصعيد يُعد جزءًا من الحملة القومية التي تغطي كافة أنحاء البلاد.

كما شدد "بيت الزكاة والصدقات" على مواصلة التزامه برسالته النبيلة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي، متضرعًا إلى الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وأهلها بالأمن والخير والبركة.

بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب صك الأضحية

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