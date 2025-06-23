مرصد الأزهر يشارك في منتدى مؤسسة آنا ليند 2025 بألبانيا

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب، شارك مرصد الأزهر في جلسة نقاشية بعنوان "تصور السلام ومواجهة العنف - الدين والحوار والتماسك الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية".

جاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات منتدى مؤسسة آنا ليند 2025، الذي استضافته مدينة تيرانا بـ ألبانيا في الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025.

خلال الجلسة، أوضح محمود كامل، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومنسق مبادرة "اسمع واتكلم"، الدور المحوري للمرصد في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام التي تروجها الجماعات المتطرفة.

وأكد أن الدول ذات الأغلبية المسلمة هي الأكثر تضررًا من العنف والهجمات الإرهابية، على عكس التصورات الشائعة.

كما سلط الضوء على إسهامات الأزهر الشريف في ترسيخ ثقافة السلام والتماسك المجتمعي، لا سيما في المنطقة الأورومتوسطية، عبر مبادرات رقمية وميدانية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ومواجهة خطاب الكراهية.

وضمن مشاركته، قدم الباحث مبادرة اسمع واتكلم كنموذج فعال للتواصل مع الشباب، خاصة طلاب الجامعات في مصر، من خلال الحوار المفتوح والأنشطة التوعوية.

وأشار إلى أن المبادرة تنظم منتدى سنويًا يوفر مساحة مهمة للتفاعل المباشر بين الشباب والخبراء في مختلف المجالات، مما يسهم في تعزيز التفكير النقدي وبناء جسور الثقة بين الشباب والمؤسسة الدينية.