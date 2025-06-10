بيت الزكاة: توزيع لحوم الأضاحي على مليون مستحق ضمن حملة أرضِ ربك وأطعم مستحقًا

أطلق بيت الزكاة والصدقات، بإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حملة توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446هـ، مستهدفًا أكثر من مليون من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "أرضِ ربك وأطعم مستحقًا".

وذكر بيان صادر عن البيت، اليوم أن الذبح تم مباشرة بعد أداء صلاة عيد الأضحى، واستمر طوال أيام التشريق، حيث تم ذبح عجول بلدية وخراف برقي من أجود الأنواع، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة في عملية الذبح، تمهيدًا لتوزيع 2 كيلوجرام من اللحوم البلدي لكل أسرة ضمن خطة محكمة شملت القرى، النجوع، والمناطق الأشد فقرًا، بما في ذلك المناطق الحدودية.

وأشار البيان إلى أن التوزيع استند إلى قوائم دقيقة أُعدت مسبقًا عبر بحث ميداني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن إجمالي الكميات المقرر توزيعها هذا العام يتجاوز 200 طن من اللحوم البلدي.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن الحملة فتحت الباب للمضحين من داخل مصر وخارجها للإنابة في تنفيذ شعيرة الأضحية، مع ضمان تسليم كل مضحٍّ نصيبه من اللحوم بعد الذبح في عبوات مغلّفة ومبرّدة، حفاظًا على الجودة وسلامة التوزيع.

وانطلقت أولى القوافل بالفعل إلى محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، على أن يستمر التوزيع تباعًا في باقي المحافظات خلال الأيام القادمة.