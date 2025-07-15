البترول: نتائج مبشرة لاكتشافات الذهب في وادي العلاقي وأبو مروات بالصحراء الشرقية

كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن نتائج واعدة لاكتشافات الذهب في منطقتي وادي العلاقي وأبو مروات بالصحراء الشرقية، مؤكداً أن العينات والتقارير الجيولوجية تؤكد وجود تراكيز عالية من الذهب والفضة.

وأوضح بدوي خلال كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2025، أن النتائج الأخيرة للحفر في امتياز أبو مروات، والتي أجرتها شركة Aton Resources، أظهرت وجود تقاطعات معدنية غنية، تضمنت 33.86 جرام/طن من الذهب و419 جرام/طن من الفضة، وهو ما يُعد دليلاً واضحًا على الإمكانات الجيولوجية الفريدة لمصر.

وأضاف أن هذه النتائج تدعم مكانة مصر في قلب الدرع العربي النوبي، كأحد أهم المناطق الواعدة عالميًا في مجال استكشاف الذهب والمعادن.

