السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه أن مصر تحترم جميع حقوق دول حوض النيل في التنمية وتحترم التعاون وحسن الجوار .

وأضاف خلال كلمته، أن الأمن المائي أصبح مسئولية الجميع مطالبا بجعل المياه حافزا للسلام، مشيرا إلى أن النيل لمصر هو شريان حياتها حيث أن مصر تواجه تحديا مائيا خاصا بحكم الجغرافيا واعتمادها الرئيسي على النيل.

وأضاف السيسي، أن مصر تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها مؤكدا أن موضوعات المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وتابع أن مختلف دول العالم تتعرض لتهديدات ندرة المياه والجفاف لافتا إلى أن الأمن المائي أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا مشتركا كما أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي.



التعاون الحقيقي في مجال المياه ممكن متى توفرت الإرادة



وأشار إلى أن لكل دولة الحق في التنمية على أن يمارس ذلك الحق بمسؤولية دون الإضرار بدول أخرى مؤكدا ان أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.