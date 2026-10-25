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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة «افرزها» لفصل المخلفات من المنبع

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق مبادرة "افرزها" لفصل المخلفات من المنبع، في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة بين منسوبيها، والحد من التلوث، وتعظيم الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في توفير بيئة جامعية أكثر استدامة.

وأكد" الجيزاوي" أن المبادرة تأتي دعما لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على المشاركة الفعالة في فرز المخلفات داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تقليل كميات النفايات المتجهة إلى المدافن الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد.


ومن جانبه، أوضح الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تتضمن توفير حاويات مخصصة لفرز المخلفات وفقا لأنواعها المختلفة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وورش عمل للتعريف بأهمية الفصل من المنبع وتأثيره الإيجابي على البيئة والصحة العامة، فضلًا عن نشر ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير بين أفراد المجتمع الجامعي.

وأشار "عاشور" إلى أن نجاح مبادرة "افرزها" يعتمد على المشاركة الفعالة من جميع منتسبي الجامعة، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود جامعة بنها لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وترسيخ الممارسات البيئية المستدامة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في نشر الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

جامعة بنها القليوبية مبادرة افرزها الاستدامة البيئية خدمة المجتمع

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