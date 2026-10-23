جامعة بنها تعلن إجراءات إعفاء طلاب تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية

أعلنت جامعة بنها عن إتاحة التقدم بطلبات الإعفاء من المصروفات الدراسية للطلاب والطالبات المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي «تكافل وكرامة»، بمختلف الفرق الدراسية، للعام الجامعي الحالي، وفقًا للضوابط المنظمة، داعيةً الطلاب المستحقين إلى سرعة تقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة.



وأوضحت الجامعة أن التقديم يتم من خلال إدارة رعاية الطلاب بالكلية التابع لها الطالب، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة تكافل وكرامة أو ما يفيد الاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى بطاقة الترشيح لطلاب الفرقة الأولى، وأي مستندات داعمة أخرى إن وجدت.



وأكدت الجامعة أهمية سرعة تقدم الطلاب المستفيدين بطلباتهم، خاصة طلاب الفرقة الأولى، لاستكمال الإجراءات اللازمة ودراسة الطلبات، بما يسهم في إنهاء إجراءات القيد وتسجيل المقررات الدراسية وفقًا للقواعد المنظمة.