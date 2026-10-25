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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. تمريض بنها تنظم مؤتمرها العلمي حول دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

د. مروة مصطفى عميد كلية التمريض
د. مروة مصطفى عميد كلية التمريض
إبراهيم الهواري

 تنظم كلية التمريض بجامعة بنها مؤتمرها العلمي الحادي عشر، اليوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: الابتكار والتحديات والاتجاهات المستقبلية في التمريض المتقدم"، وذلك بقاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكدت الدكتورة مروة مصطفى، عميدة كلية التمريض، أن المؤتمر يستهدف استعراض أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين جودة رعاية المرضى، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية والتقنية المرتبطة بتطبيق الأنظمة الذكية في القطاع الصحي، وبحث آليات التعامل معها.


وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى تطوير الكفاءات المهنية والرقمية لأطقم التمريض، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن استشراف الاتجاهات المستقبلية في ممارسات التمريض، وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي، وتشجيع بناء الشراكات والتعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية والجهات التكنولوجية والمؤسسات الأكاديمية.

وأوضحت الدكتورة هند عبد الله، وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن محاور المؤتمر تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية المجتمعية، ودوره في الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وإدارتها، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بدمج تطبيقاته في منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.

وقالت الدكتورة ابتسام عبدالعال مقرر المؤتمر أن محاور المؤتمر  تشمل أيضا التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات اللازمة لضمان دمج مستدام للذكاء الاصطناعي، فضلا عن الدور التكاملي والقيادي للممرضين في تقديم خدمات الرعاية المجتمعية المدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جامعة بنها كلية التمريض الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي القليوبية

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