مدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم الجديد، قائلا: إن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية التي يتضرر منها بعض المستأجرين.



وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "ملف قانون الإيجار القديم الجديد هو التزام دولة ولا يرتبط بأشخاص".

وتابع مدبولي: "الحكومة المتواجدة أيا كانت سوف تلتزم بما تنص عليه مواد قانون الإيجار القديم الجديد".

وأكمل: "الرئيس السيسي أكد أنه لن يتم ترك مستحق لسكن يقع في دوامة القلق عن الغد".

ولفت مدبولي : "حرصنا على إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن بما يحقق مصالح الأطراف كافة".