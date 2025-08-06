مدبولي: انتخابات الشيوخ شهدت إقبالا من المواطنين.. والمجلس مكمل للإطار التشريعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت على مدار يومين انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" مجلس الشيوخ هو جزء مكمل للإطار التشريعي الحياة التشريعية في مصر وهو مركز الفكر وعقل الدولة ".

وتابع مدبولي :" مجلس الشيوخ يدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين ويقوم بإعداد تقارير وتوصيات تجاه العديد من القضايا ".

وأكمل مدبولي :" الحكومة ركزت على أهمية تنظيم الانتخابات بشكل جيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ".

ولفت مدبولي :" انتخابات الشيوخ شهدت إقبالا من المواطنين وأتقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ".