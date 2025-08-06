أحمد موسى: مصر لم تشارك في حصار غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لم تشارك في أي وقت في فرض الحصار على قطاع غزة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن الدولة المصرية، منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن، لم تكن طرفًا في الحصار، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تسعى لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية لأهالي غزة بشكل مستمر، وتشمل تلك المساعدات عمليات إسقاط جوي دقيقة للمؤن والمساعدات في المناطق المأهولة بالسكان، على عكس بعض الدول التي تلقي مساعداتها في البحر أو في أماكن غير مأهولة، مما يقلل من تأثيرها الإنساني المباشر.

وأوضح أن المساعدات المصرية تستهدف مناطق يصعب الوصول إليها بريًا، في إطار حرص الدولة على تقديم دعم فعلي وحقيقي للمدنيين داخل القطاع.



