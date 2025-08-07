قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة
حذر الإعلامي أحمد موسى من تطورات خطيرة قادمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا للمصادقة على خطة جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال القطاع بالكامل.رئيس الوزراء: المصريون بالخارج جزء من قوة مصر الناعمة
توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025.


مدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم الجديد، قائلا: إن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية التي يتضرر منها بعض المستأجرين.


وزير الشئون النيابية: عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع للقانون الجديد
قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشاكل، ومن ضمنهم مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة.


وزير الشؤون النيابية: قانون الايجار القديم متوازن
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الايجار القديم القانون متوازن بين الجميع، مضيفا أن الدولة والمستأجر ومالك العقار الجميع كل طرف منهم تحمل جزء.


متحدث الوزراء: تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد على وجود أولوية لمستأجري الإيجار القديم في توفير الوحدات السكنية البديلة، متابعا: القانون نص على إعادة الوحدة السكنية للمالك في حال عدم الاتفاق على الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة.

15 عامًا.. تشريعية النواب تكشف مصير البلوجرز بعد القبض عليهم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيك توك يعتبر مرض مجتمعي انتشر في الفترة الأخيرة، وأن هذا المرض كان لا بد أن يكون له علاج، وبالفعل نلاحظ مجهودات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة لـ التصدي لمروجي الفيديوهات التي تهدم القيم المجتمعية.

أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. ورسائله استباق لمخطط الاحتلال
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا وحاسمًا في كلمته أمام جميع دول العالم، حين أغلق ملف التهجير، ورفضه بشكل قاطع وإلى الأبد.

نشأت الديهي من فوق سماء غزة: القطاع تحول إلى مدينة أشباح
وصف الإعلامي نشأت الديهي، من على متن طائرة عسكرية مصرية ضمن الجسر الجوي المخصص لإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، المشهد فوق المدينة قائلًا: "نبدأ عملية إنزال المساعدات، وتظهر لنا غزة كأنها مدينة أشباح هذا أقسى مشهد يمكن أن تراه العين."


رغم التحديات.. أحمد موسى: قناة السويس حققت 61 مليار دولار خلال 10 سنوات
كشف الإعلامي أحمد موسى عن الأرقام الرسمية الخاصة بإيرادات قناة السويس خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن القناة حققت عوائد قدرها 61 مليار دولار، رغم الأزمات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية.

رئيس الوزراء الإيجار القديم الرئيس السيسي أحمد موسى

