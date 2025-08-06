15 عامًا.. تشريعية النواب تكشف مصير البلوجرز بعد القبض عليهم

أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيك توك يعتبر مرض مجتمعي انتشر في الفترة الأخيرة، وأن هذا المرض كان لابد أن يكون له علاج، بالفعل نلاحظ مجهودات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة لـ التصدي لمروجي الفيديوهات التي تهدم القيم المجتمعية.

مصير التيك توكرز المقبوض عليهم

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج « من أول وجديد» أن البلوجرز أو التيك توكرز، ارتكبوا أكثر من جريمة أولها التعدي على الحياة الخاصة، والجريمة الثانية التعدي على القيم الأخلاقية والمجتمعية، والجريمة الثالثة نشر أخبار كاذبة، وأنه في حالة وجد أبتزاز أو التهديد سيكون ذلك جريمة رابعة، وفي هذه الحالة تعتبر جناية.

ولفت إلى أن المحتوى الذي نشر عبر السوشيال ميديا إذا كان به ابتزاز، فهؤلاء الأشخاص مهددون بالحبس 15 عامًا، ولكن إذا كان المحتوى ليس به ابتزاز أو تهديد لأحد ستتراوح العقوبة ما بين 3 إلى 5 سنوات في جرائم التعدي على القيم الأسرية باعتبارها أعلاهم في تشديد العقوبات.

وأوضح أن جريمة الابتزاز تصل فيها عقوبة الحبس أحيانًا إلى 15 عامًا، وهنا يتم اعتبارها جناية، حال تعمد أي من صانعي المحتوى ابتزاز المستخدمين لدفع أي أموال لهم مقابل نشر أو عدم نشر أي محتوى يخص المستخدمين، أو التشهير بهم.