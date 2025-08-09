أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد اكتشافات الغاز في مصر قررت الدولة أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر لديها محطات إسالة للغاز الطبيعي وبالتالي مصر قادرة على التعاقد مع أي دولة من أجل تسييل الغاز الطبيعي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تم إنشاء منتدى غاز المتوسط ومصر بتعمل كل حاجة على الهواء في ملف الغاز الطبيعي ومش بنخبي حاجة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك حملة ممنهجة تتحدث عن توقيع مصر اتفاقية غاز مع إسرائيل ولكن هذا التوقيع قديم في 2019 وليس الآن ".