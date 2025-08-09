محافظ الشرقية ينعى عامل نظافة توفي خلال تأدية عمله بالزقازيق

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ببالغ الحزن والأسى، وفاة “سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين”، أحد العاملين بقطاع تحسين البيئة في حي ثانِ الزقازيق، والذي وافته المنيه إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، وذلك أثناء تأدية مهام عمله.

وكلّف المحافظ محمد أبو هاشم، رئيس حي ثانِ الزقازيق، بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية وتصاريح الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرته ولزملائه بالعمل.

وأكد محافظ الشرقية أهمية تقديم كل سُبل الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الفقيد، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتهم؛ تقديرًا لما قدّمه من جهد وإخلاص خلال فترة عمله.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم ولزملائه من العاملين بحي ثانِ الزقازيق، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.