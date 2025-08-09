قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
البحث عن المتهمين باحتجاز خليجي وسرقة أمواله وهاتفه في الهرم
250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمة
رئيس الشاباك السابق: لا يمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية باستخدام السلاح
إعلامي يكشف عن موقف حسين الشحات من لقاء مودرن سبورت
قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر
القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور ليالينا في صيف 2025
التحقيق في غرق سائق توكتوك بنهر النيل في الصف
خبير أمريكي: الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف مشاركة حماس في منع توسع الاحتلال
آيسلندا والسعودية تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد
استشهاد 6 جنود لبنانيين وإصابة آخرين في انفجار مخزن ذخيرة جنوبي البلاد
محافظات

محافظ الشرقية ينعى عامل نظافة توفي خلال تأدية عمله بالزقازيق

محمد الطحاوي

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ببالغ الحزن والأسى، وفاة “سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين”، أحد العاملين بقطاع تحسين البيئة في حي ثانِ الزقازيق، والذي وافته المنيه إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، وذلك أثناء تأدية مهام عمله.

وكلّف المحافظ محمد أبو هاشم، رئيس حي ثانِ الزقازيق، بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية وتصاريح الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرته ولزملائه بالعمل.

وأكد محافظ الشرقية أهمية تقديم كل سُبل الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الفقيد، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتهم؛ تقديرًا لما قدّمه من جهد وإخلاص خلال فترة عمله.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم ولزملائه من العاملين بحي ثانِ الزقازيق، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

