وفاه عامل نظافة خلال أداء عمله بأحد شوارع الزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، واقعة حزينة كان بطلها عامل نظافة لقي ربه خلال أداؤه عمله ممسكا بمكنسته خلال تنظيف أحد الشوارع بنطاق حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقل الجثة الي المستشفي وجاري إنهاء إجراءات دفنه.

فيما أكد مصدر بحي ثان الزقازيق، أنه توفي "سعيد محمد عبدالحميد" عامل نظافة بالوردية الصباحية خلال عمله في نظافة احد شوارع وادي النيل، وأثناء تواجده أمام مدرسة كفر عبد العزيز سقط فجأة وهو ممسك بالمكنسة ليلقي ربه خلال عمله.

فيما تجمع الأهالي وزملاؤه لمحاولة إسعافه، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام، لكنة فارق الحياة.