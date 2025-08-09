انقلاب سيارة زيت طعام على طريق الزنكلون بالزقازيق

شهد طريق الزنكلون بمركز ومدينة الزقازيق انقلاب سيارة نقل محملة بزيت الطعام على طريق الزنكلون، بعد أن اصطدمت بعمود إنارة.

وانتقل شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأجهزة المعنية، علي الفور، إلي مكان الحادث وذلك لضمان التعامل الفوري مع تداعيات الحادث وتسيير حركة المرور.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه فور وقوع الحادث، هرعت كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما في ذلك قوات الدفاع المدني والمرور، إلى مكان الواقعة لمباشرة عمليات الإنقاذ ورفع آثار الحادث.

وأضاف رئيس المدينة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على تلفيات مادية في السيارة وعمود الإنارة.

وأشرف رئيس المركز على جهود رفع السيارة من الطريق وتطهير الموقع من بقايا الزيت المتسربة، مما ساهم في عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في وقت قياسي.

تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية على متابعة الأحداث الطارئة والاستعداد الدائم للتعامل معها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على انتظام الحياة اليومية.